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01.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nexam Chemical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nexam Chemical lässt sich voraussichtlich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nexam Chemical die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,010 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Nexam Chemical noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 SEK in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 9,89 Prozent auf 50,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Nexam Chemical noch 45,5 Millionen SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,050 SEK im Vergleich zu -0,190 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 210,0 Millionen SEK, gegenüber 192,3 Millionen SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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