Nexam Chemical Aktie
WKN DE: A1T6SL / ISIN: SE0005101003
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06.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nexam Chemical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nexam Chemical wird voraussichtlich am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,020 SEK je Aktie gegenüber -0,050 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht beim Umsatz von 55,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 11,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 49,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,029 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,190 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 216,0 Millionen SEK, gegenüber 192,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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