WKN DE: A3EVCN / ISIN: CNE1000060L1

12.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nexchip Semiconductor A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nexchip Semiconductor A präsentiert in der voraussichtlich am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,180 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 38,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nexchip Semiconductor A 0,130 CNY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Nexchip Semiconductor A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,22 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 30,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nexchip Semiconductor A 2,47 Milliarden CNY umsetzen können.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,470 CNY je Aktie, gegenüber 0,270 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 11,26 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 9,25 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

