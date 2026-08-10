Nexchip Semiconductor a Aktie

Nexchip Semiconductor a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EVCN / ISIN: CNE1000060L1

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10.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nexchip Semiconductor A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nexchip Semiconductor A wird voraussichtlich am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,120 CNY gegenüber 0,100 CNY im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 27,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,63 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Nexchip Semiconductor A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,36 Milliarden CNY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,680 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,360 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,95 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,89 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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