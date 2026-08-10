Nexchip Semiconductor a Aktie
WKN DE: A3EVCN / ISIN: CNE1000060L1
|
10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nexchip Semiconductor A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nexchip Semiconductor A wird voraussichtlich am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,120 CNY gegenüber 0,100 CNY im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 27,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,63 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Nexchip Semiconductor A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,36 Milliarden CNY aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,680 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,360 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,95 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,89 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nexchip Semiconductor Corporation Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nexchip Semiconductor A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.03.26
|Ausblick: Nexchip Semiconductor A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: Nexchip Semiconductor A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)