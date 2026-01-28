NEXON Aktie

WKN DE: A1JPFB / ISIN: JP3758190007

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NEXON informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NEXON wird voraussichtlich am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 44,62 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 38,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 138,63 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 73,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,73 Milliarden JPY in den Büchern standen.

17 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 135,33 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 161,79 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 488,24 Milliarden JPY, gegenüber 446,21 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

NEXON Co Ltd. 22,20 -4,31%

