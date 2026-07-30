NEXON Aktie
WKN DE: A1JPFB / ISIN: JP3758190007
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NEXON informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NEXON lässt sich voraussichtlich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NEXON die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass NEXON im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,63 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 20,92 JPY je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 119,59 Milliarden JPY – ein Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEXON 118,85 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 138,97 JPY im Vergleich zu 114,48 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 507,21 Milliarden JPY, gegenüber 475,10 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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