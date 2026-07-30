Erste Schätzungen: NEXON legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NEXON präsentiert voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,136 USD aus. Im letzten Jahr hatte NEXON einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NEXON in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,98 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 748,3 Millionen USD im Vergleich zu 822,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,875 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,770 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,17 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,18 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at