NEXON Aktie
WKN DE: A1JPFB / ISIN: JP3758190007
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NEXON legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NEXON lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 21,67 JPY je Aktie gegenüber 47,78 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 127,68 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 118,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 127,22 JPY, gegenüber 114,48 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 510,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 475,10 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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