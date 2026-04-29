Erste Schätzungen: NEXON legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NEXON wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,310 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 33,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 747,6 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,03 USD aus. Im Vorjahr waren 0,770 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 3,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at