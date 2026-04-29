Erste Schätzungen: NEXON mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NEXON öffnet voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 48,62 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 32,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 37,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 157,15 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 113,93 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 161,30 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 114,48 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 549,04 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 475,10 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at