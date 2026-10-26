Erste Schätzungen: NEXON öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NEXON wird voraussichtlich am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,136 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 805,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 805,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,805 USD, gegenüber 0,770 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 3,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at