Erste Schätzungen: NEXON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NEXON lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,284 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NEXON 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll NEXON nach den Prognosen von 8 Analysten 886,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 69,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 523,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,868 USD, gegenüber 1,07 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 3,13 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,95 Milliarden USD generiert worden waren.

