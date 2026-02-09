Erste Schätzungen: NexPoint Residential Trust gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NexPoint Residential Trust gibt voraussichtlich am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,337 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,29 Prozent auf 63,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte NexPoint Residential Trust noch 63,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,195 USD, gegenüber 0,040 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 252,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 259,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at