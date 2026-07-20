NexPoint Residential Trust Aktie
WKN DE: A14QBV / ISIN: US65341D1028
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NexPoint Residential Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NexPoint Residential Trust öffnet voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,375 USD. Das entspräche einem Verlust von 33,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,280 USD erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 63,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 63,6 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,585 USD, gegenüber -1,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 253,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 251,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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