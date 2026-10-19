NexPoint Residential Trust Aktie

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WKN DE: A14QBV / ISIN: US65341D1028

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NexPoint Residential Trust präsentiert Quartalsergebnisse

NexPoint Residential Trust wird sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,408 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 62,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 64,9 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,536 USD aus. Im Vorjahr waren -1,260 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 256,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 251,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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NexPoint Residential Trust Inc When Issued 15,80 -2,47% NexPoint Residential Trust Inc When Issued

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