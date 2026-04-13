Erste Schätzungen: NexPoint Residential Trust stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NexPoint Residential Trust wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,343 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 63,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,2 Millionen USD in den Büchern standen.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,437 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -1,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 256,2 Millionen USD, gegenüber 251,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at