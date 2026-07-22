Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nexstar Media Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nexstar Media Group wird voraussichtlich am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,98 USD. Dies würde einem Zuwachs von 95,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nexstar Media Group 3,06 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 60,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,97 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,23 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 33,49 USD aus. Im Vorjahr waren 3,00 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 7,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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