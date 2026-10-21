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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nexstar Media Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nexstar Media Group öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 8,06 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 276,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,14 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nexstar Media Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 31,45 USD aus. Im Vorjahr waren 3,00 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 7,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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