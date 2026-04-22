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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nexstar Media Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nexstar Media Group wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Nexstar Media Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,40 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,37 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,23 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,26 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 24,70 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,00 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,43 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,95 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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