Erste Schätzungen: Nexstar Media Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nexstar Media Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,72 USD gegenüber 7,56 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 15,95 Prozent auf 1,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,85 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 21,41 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,91 Milliarden USD, gegenüber 5,41 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at