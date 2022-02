Erste Schätzungen: Next Games öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Next Games veröffentlicht voraussichtlich am 25.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,057 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Next Games soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 123,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,098 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch -0,141 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 32,3 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 27,2 Millionen EUR waren.

