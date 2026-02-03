Erste Schätzungen: Nextdoor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nextdoor veröffentlicht voraussichtlich am 18.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,023 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 67,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 65,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,147 USD je Aktie, gegenüber -0,250 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 255,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 247,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at