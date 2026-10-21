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WKN DE: A3C7AQ / ISIN: US65345M1080

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nextdoor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nextdoor stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,22 Prozent auf 77,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Nextdoor noch 68,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,047 USD, gegenüber -0,140 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 292,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 257,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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