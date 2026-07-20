Erste Schätzungen: Nextdoor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nextdoor präsentiert voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,020 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nextdoor in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 72,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 65,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,070 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 284,0 Millionen USD, gegenüber 257,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at