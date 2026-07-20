Nextdoor Aktie
WKN DE: A3C7AQ / ISIN: US65345M1080
|
20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nextdoor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nextdoor präsentiert voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,020 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nextdoor in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 72,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 65,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,070 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 284,0 Millionen USD, gegenüber 257,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nextdoor
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nextdoor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Nextdoor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Nextdoor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: Nextdoor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Nextdoor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nextdoor
Aktien in diesem Artikel
|Nextdoor
|2,39
|-3,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.