NextNav Aktie
WKN DE: A3C8W0 / ISIN: US65345N1063
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NextNav mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NextNav wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,155 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,480 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 0,9 Millionen USD – ein Minus von 23,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NextNav 1,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,515 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,420 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 3,8 Millionen USD, gegenüber 4,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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