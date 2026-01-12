Nextracke a Aktie
WKN DE: A3D5CW / ISIN: US65290E1010
|
12.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nextracker A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nextracker A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 0,934 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 23 Analysten einen Zuwachs von 19,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 811,5 Millionen USD gegenüber 679,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,24 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,47 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich auf 3,44 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nextracker Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Nextracker A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Nextracker A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25