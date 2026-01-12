Erste Schätzungen: Nextracker A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nextracker A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 0,934 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 23 Analysten einen Zuwachs von 19,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 811,5 Millionen USD gegenüber 679,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,24 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,47 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich auf 3,44 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at