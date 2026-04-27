Nextracke a Aktie

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WKN DE: A3D5CW / ISIN: US65290E1010

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Nextracker A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nextracker A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,922 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nextracker A in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 828,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 924,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,37 USD je Aktie, gegenüber 3,47 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 27 Analysten durchschnittlich bei 3,50 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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