Nexus Select Trust Registered Shs Aktie
ISIN: INE0NDH25011
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nexus Select Trust Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Nexus Select Trust Registered wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,12 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,870 INR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,07 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,31 Milliarden INR in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,35 INR aus. Im Vorjahr waren 2,66 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 28,19 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 25,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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