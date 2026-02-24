NFI Group Aktie

24.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NFI Group legt Quartalsergebnis vor

NFI Group wird sich voraussichtlich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass NFI Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,302 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 CAD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,07 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,17 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,514 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,040 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,66 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 4,28 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

