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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NFI Group legt Quartalsergebnis vor

NFI Group wird voraussichtlich am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,227 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NFI Group ein EPS von -1,870 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 966,4 Millionen USD für NFI Group, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,20 Milliarden CAD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie, gegenüber -1,660 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,98 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,05 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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