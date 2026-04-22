Erste Schätzungen: NFI Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NFI Group lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,195 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 CAD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 921,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,21 Milliarden CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,17 USD im Vergleich zu -1,660 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,09 Milliarden USD, gegenüber 5,05 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at