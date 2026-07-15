Erste Schätzungen: NGK Insulators legt Quartalsergebnis vor

NGK Insulators stellt voraussichtlich am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass NGK Insulators für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 64,18 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 61,07 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll NGK Insulators 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 175,43 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NGK Insulators 166,46 Milliarden JPY umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 299,90 JPY, gegenüber 206,32 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 716,81 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 670,13 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at