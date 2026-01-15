Erste Schätzungen: NGK Spark Plug präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NGK Spark Plug gibt voraussichtlich am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 122,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 121,21 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll NGK Spark Plug 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 174,11 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NGK Spark Plug 161,09 Milliarden JPY umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 497,00 JPY aus. Im Vorjahr waren 466,34 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 699,70 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 652,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at