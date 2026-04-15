Erste Schätzungen: NGK Spark Plug präsentiert Quartalsergebnisse

NGK Spark Plug stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 108,12 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NGK Spark Plug noch ein Gewinn pro Aktie von 91,62 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,58 Prozent auf 180,00 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 512,56 JPY, gegenüber 466,34 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 706,80 Milliarden JPY im Vergleich zu 652,99 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at