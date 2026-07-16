Erste Schätzungen: NGK Spark Plug stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NGK Spark Plug wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 136,79 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 121,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 12,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 191,40 Milliarden JPY gegenüber 169,93 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 575,00 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 570,43 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 787,36 Milliarden JPY, gegenüber 731,21 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at