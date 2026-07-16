NGK Spark Plug Aktie
WKN: 863460 / ISIN: JP3738600000
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NGK Spark Plug stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NGK Spark Plug wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 136,79 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 121,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 12,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 191,40 Milliarden JPY gegenüber 169,93 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 575,00 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 570,43 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 787,36 Milliarden JPY, gegenüber 731,21 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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