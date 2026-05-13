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13.05.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: NGL Energy Partners LP Partnership Units gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NGL Energy Partners LP Partnership Units präsentiert in der voraussichtlich am 28.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 940,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 971,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,340 USD im Vergleich zu -0,600 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,15 Milliarden USD, gegenüber 3,47 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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