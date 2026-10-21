Erste Schätzungen: NGL Energy Partners LP Partnership Units präsentiert Quartalsergebnisse

NGL Energy Partners LP Partnership Units wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,220 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NGL Energy Partners LP Partnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 28,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 869,3 Millionen USD gegenüber 674,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,190 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,03 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at