Erste Schätzungen: NGL Energy Partners LP Partnership Units stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NGL Energy Partners LP Partnership Units wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,160 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NGL Energy Partners LP Partnership Units ein EPS von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 47,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 809,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,55 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD, gegenüber -0,600 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 2,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,47 Milliarden USD generiert wurden.

