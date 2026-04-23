NH Foods Aktie
WKN: 853946 / ISIN: JP3743000006
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NH Foods legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NH Foods wird voraussichtlich am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass NH Foods im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,66 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -23,380 JPY je Aktie gewesen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent auf 330,57 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 315,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 359,13 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 263,05 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1.429,61 Milliarden JPY, gegenüber 1.370,55 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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