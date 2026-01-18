Erste Schätzungen: NH Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NH Foods lässt sich voraussichtlich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NH Foods die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 123,08 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 112,24 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 386,80 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 371,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 359,98 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 263,05 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.426,96 Milliarden JPY, gegenüber 1.370,55 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at