Erste Schätzungen: NH Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NH Foods lädt voraussichtlich am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 120,67 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 115,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll NH Foods nach den Prognosen von 4 Analysten 365,18 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 354,14 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 419,07 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 361,13 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.485,70 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.457,39 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at