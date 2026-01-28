NHN Entertainment Aktie

NHN Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W3J5 / ISIN: KR7181710005

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NHN Entertainment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NHN Entertainment veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 199,00 KRW je Aktie gegenüber -1938,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 668,82 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 643,94 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1136,00 KRW, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -4039,000 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2.499,57 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2.456,11 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu NHN Entertainment Corp

Analysen zu NHN Entertainment Corp

Aktien in diesem Artikel

NHN Entertainment Corp

