Erste Schätzungen: NHN Entertainment veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NHN Entertainment wird sich voraussichtlich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 390,36 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NHN Entertainment noch -118,000 KRW je Aktie verloren.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 600,13 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei NHN Entertainment für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 645,13 Milliarden KRW aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3498,96 KRW, gegenüber 1023,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2.798,86 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.516,23 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at