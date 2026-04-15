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WKN: 157736 / ISIN: KR7035420009

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NHN stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NHN wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3384,90 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NHN 2781,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NHN in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 3.142,51 Milliarden KRW im Vergleich zu 2.786,78 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13883,26 KRW im Vergleich zu 13009,00 KRW im Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 13.432,17 Milliarden KRW, gegenüber 12.035,01 Milliarden KRW im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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