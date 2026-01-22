NHN Aktie

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: NHN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NHN wird voraussichtlich am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2937,84 KRW. Das entspräche einer Verringerung von 20,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3686,00 KRW erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 13,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3.264,91 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2.885,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13625,91 KRW aus, während im Fiskalvorjahr 12702,00 KRW vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 12.106,96 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 10.737,72 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at

