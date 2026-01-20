Erste Schätzungen: NHPC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NHPC wird sich voraussichtlich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,800 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 24,50 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 7,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,87 Milliarden INR in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,98 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,99 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 122,56 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 94,83 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at