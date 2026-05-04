NIBE Industrier AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3CRAH / ISIN: SE0015988019

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04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: NIBE Industrier Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NIBE Industrier Registered B öffnet voraussichtlich am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,268 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,05 Prozent erhöht. Damals waren 0,190 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

NIBE Industrier Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,64 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,67 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,64 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,13 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 42,40 Milliarden SEK, gegenüber 40,84 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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