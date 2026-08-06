NIBE Industrier AB Registered b Aktie
WKN DE: A3CRAH / ISIN: SE0015988019
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06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: NIBE Industrier Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NIBE Industrier Registered B wird voraussichtlich am 21.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,340 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NIBE Industrier Registered B ein EPS von 0,240 SEK je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,59 Milliarden SEK – ein Plus von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIBE Industrier Registered B 10,08 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,59 SEK je Aktie, gegenüber 1,13 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 42,85 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 40,84 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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