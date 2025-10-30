Erste Schätzungen: NIBE Industrier Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NIBE Industrier Registered B wird voraussichtlich am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,367 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll NIBE Industrier Registered B nach den Prognosen von 10 Analysten 10,30 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,97 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,31 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,580 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,40 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 40,52 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at