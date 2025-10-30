NIBE Industrier AB Registered b Aktie
WKN DE: A3CRAH / ISIN: SE0015988019
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: NIBE Industrier Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NIBE Industrier Registered B wird voraussichtlich am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,367 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll NIBE Industrier Registered B nach den Prognosen von 10 Analysten 10,30 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,97 Milliarden SEK umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,31 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,580 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,40 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 40,52 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NIBE Industrier AB Registered Shs -B-mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: NIBE Industrier Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.08.25
|Ausblick: NIBE Industrier Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.07.25
|Erste Schätzungen: NIBE Industrier Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: NIBE Industrier Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.04.25
|Erste Schätzungen: NIBE Industrier Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu NIBE Industrier AB Registered Shs -B-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|NIBE Industrier AB Registered Shs -B-
|3,48
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.