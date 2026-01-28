Erste Schätzungen: NIBE Industrier Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NIBE Industrier Registered B wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,437 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NIBE Industrier Registered B 0,680 SEK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NIBE Industrier Registered B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 11,01 Milliarden SEK im Vergleich zu 11,03 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,19 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,580 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 40,87 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 40,52 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

